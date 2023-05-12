Пригожин пригласил Шойгу в Бахмут "оценить ситуацию"

Главарь ППК "Вагнера" Евгений Пригожин призвал российского министра обороны Сергея Шойгу в Бахмут. Просит, чтобы тот "оценил ситуацию".

Письмо-приглашение опубликовала пресс-служба Пригожина. Он жалуется, что ВСУ провели ряд успешных контратак.

Важно Не потеряли ни одной позиции за неделю и продвинулись вперед. – Маляр о ситуации в Бахмуте

Пригожин жалуется, что в Бахмуте сложная оперативная ситуация.

Прошу вас прибыть на территорию Бахмута... и самостоятельно оценить сложившуюся ситуацию

– пишет Пригожин.

Также он рассказывает, мол, ППК "Вагнера" контролирует более 95% Бахмута. Хотя понятно, что это ложь. Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что в течение недели нашим защитникам удалось не только не оставить ни одну из позиций, но и продвинуться вперед на 2 километра.



Письмо Пригожина / Фото прессслужбы

Вагнеровцев оттесняют из Бахмута

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что на отдельных участках Бахмутского направления захватчики отступили на 2 км.

Самое грамотное проведение оборонной операции истощило наемников ППК "Вагнера". Их пришлось заменить плохо подготовленными подразделениями регулярной русской армии, которые потерпели поражение и отступили.

Кстати, сам Пригожин истерит и обвиняет в неудаче российские минобороны. В частности, главарь ПИК постоянно апеллирует к "снарядному голоду" среди своих наемников.