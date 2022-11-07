Пригожин впервые признал, что Россия вмешивалась в американские выборы

"Повар Путина" Евгений Пригожин впервые признал, что Россия оказывала влияние на ход выборов в Соединенных Штатах Америки. Он также заявил, что страна-агрессор и дальше будет это делать.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу принадлежащей Пригожину компании "Конкорд". Соответствующее заявление было сделано в преддверии промежуточных выборов в США, которые состоятся 8 ноября.

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"Вмешиваемся и будем вмешиваться": Пригожин о выборах в США

Мы вмешивались (в выборы в США – 24 канал), вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень,

– сказал Пригожин

Отметим, что 8 ноября 2022 года в США состоятся промежуточные выборы, на которых будут заполнены все 435 мест в Палате представителей и 35 из 100 мест в Сенате, а также будут избираться губернаторы в 39 штатах и территориях страны. Сейчас большинство в Сенате и Конгрессе составляют демократы.

Какие интересы России в выборах США

Ранее в СМИ сообщали, что россияне пытаются вмешаться в выборы в США, чтобы помешать помощи Украине. Группа американских экспертов Recorded Future заявила, что с сентября в небольших соцсетях активизировались аккаунты, вероятно, фальшивые.

Основная цель активности ботов – попытки привести республиканцев к победе на выборах в Конгресс США, уменьшив таким образом военную поддержку Украины.

Заметим, что оккупантам вряд ли это удастся сделать. Ведь, например, в мае Конгресс одобрил решение о выделении Украине 40 миллиардов долларов помощи. Против проголосовали только 11 конгрессменов, правда, все они были республиканцами.

Пригожина обвиняют во вмешательстве в выборы США в 2016 году

Массово о российских троллях заговорили после выборов президента США в 2016 году.

Россия использует "фабрику троллей", более известную как "Агентство интернет-исследований", для распространения пропаганды в социальных сетях.

Ее деятельность оплачивает Пригожин. Она позорно прославилась на весь мир, когда была выделена в отчете разведки США 2017 года о попытках России вмешаться в президентские выборы в 2016-м.

Тогда в скандал из-за вмешательства в выборы попал Дональд Трамп, а Минюст США официально обвинил 13 работников "Агентства" во вмешательстве. В этот список попал и сам Пригожин.

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