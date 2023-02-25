В российских телеграмм-каналах пишут, что Столяров якобы "лайкнул" пост Юрия Дудя, в котором говорилось о кровавой и бессмысленной войне, за которую отвечает окружение Путина, пишет 24 Канал.

Смотрите также Пригожина просто уничтожат: какие сейчас отношения между Путиным и руководителем ЧВК "Вагнера"

Зятя Шойгу обвиняют в лайке под постом Дудя

Столяров якобы впоследствии убрал свой "лайк", однако зятя Шойга упрекнули в скриншотах этой реакции. После этого к нему стали обращаться россияне, мол, они поддерживают войну против Украины.

В ответ зять министра обороны России посоветовал им отправиться на фронт. "Z-быдло забыли спросить. Иди на фронт, а не пойди мне здесь", – ответил он.

Столяров попытался избежать конфликта, заявив в своем блоге, что не "лайкал" никаких постов, не писал никому и призвал свою аудиторию быть осмотрительными и не поддаваться манипуляциям и фотошопам.

Тем не менее, Пригожин, комментируя инцидент, призвал найти Столярова и привести к нему.

Я его научу в течение шести недель, а поскольку я сам являюсь Z-быдлом, то помогу ему исправиться, отправив его на боевые действия. Я не совсем понял первую часть запроса, но поскольку там был вопрос: "Вдуть или не вдуть", то перед этим можно ему "вдуть",

– отметил Пригожин.

Обратите внимание. В ЧВК "Вагнера" приобрело популярность убийство кувалдой за нежелание выполнять боевые приказы. Вагнеровцы публикуют соответствующие видео, запугивая новобранцев.

Между Шойгу и Пригожиным открытое противостояние