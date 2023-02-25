У російських телеграм-каналах пишуть, що Столяров нібито "лайкнув" пост Юрія Дудя, в якому йшлося про криваву і безглузду війну, за яку відповідає оточення Путіна, пише 24 Канал.

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Зятя Шойгу звинувачують через лайк під дописом Дудя

Столяров буцімто згодом прибрав свій "лайк", однак зятю Шойгу дорікнули скриншотами цієї реакції. Після цього до нього почали звертатися росіяни, мовляв, вони підтримують війну проти України.

У відповідь зять міністра оборони Росії порадив їм відправитися на фронт. "Z-бидло забули запитати. Іди на фронт, а не п*зди мені тут", – відповів він.

Столяров спробував уникнути конфлікту, заявивши у своєму блозі, що не "лайкав" жодних постів, не писав нікому і закликав свою аудиторію бути обачними та не піддаватися маніпуляціям і фотошопу.

Тим не менш, Пригожин, коментуючи інцидент, закликав знайти Столярова і привести до нього.

Я його навчу протягом шести тижнів, а оскільки я сам є Z-бидлом, то допоможу йому виправитися, відправивши його на бойові дії. Я не зовсім зрозумів першу частину запиту, але оскільки там було питання: "Вдути чи не вдути", то перед цим можна йому "вдути",

– зазначив Пригожин.

Зверніть увагу. У ПВК "Вагнера" набуло популярності вбивство кувалдою за небажання виконувати бойові накази. Вагнерівці публікують відповідні відео, залякуючи новобранців.

Між Шойгу і Пригожиним відкрите протистояння