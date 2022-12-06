Боится протестов: Пригожин просит заблокировать YouTube, в том числе из-за 24 канала

"Повар Путина" Евгений Пригожин обратился в российскую генпрокуратуру с заявлением о блокировании видеохостинга YouTube на территории России. В качестве аргумента руководитель ЧВК Вагнера приводит список видео на платформе, среди которых есть контент 24 канала.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на заявление Евгения Пригожина. "Повар Путина" боится, что контент YouTube приведет к массовым протестам в России, чего, конечно, Кремль не хочет.

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О чем написал Пригожин в своем заявлении

Евгений Пригожин жалуется, что на видеохостинге YouTube распространяют видеоматериалы, якобы "дискредитирующие российскую армию и российское руководство". К своему заявлению руководитель ЧВК Вагнера добавил перечень опубликованных в ноябре видео разных украинских каналов, среди которых есть и видео 24 канала. Речь идет о видео "Путин провозгласил себя Гитлером | Пионтковский Live";

Не случайно в списке видео, которые Пригожин считает угрожающими, трансляции российского оппозиционера Андрея Пионтковского, который сейчас является одним из острейших критиков кремлевского режима. В 2016 году он эмигрировал в США из-за преследований и намеков на то, что его ждет судьба Бориса Немцова, убитого в феврале 2015 года в Москве. Учитывая, что Пионтковский – россиянин, Пригожин боится, что в России все больше людей начнут доверять противнику путинского режима, который часто появляется в украинских СМИ и на каналах в YouTube.

Также в списке "угрожающих" были видео каналы FREEDOM, УНИАН и ICTV. В частности, статистики потерь россиян и прогнозы Михаила Подоляка относительно Запорожской АЭС.

Повар Путина очень обеспокоен тем, что подобный контент может привести к протестам в России, поэтому он просит генпрокуратуру заблокировать YouTube на территории страны-агрессора. По словам Пригожина, контент украинских каналов, направленный в определенной степени на собственно россиян, может навредить обороноспособности России и безопасности этой страны. Очевидно, Пригожин не понимает, что обороноспособности России никто больше самой России не вредит.

Пригожин просит проверить контент YouTube и признать нежелательной на территории России компанию Google. То есть "повар Путина" просит еще большего ограничения доступа россиян к правде, чтобы Кремль мог и дальше продолжать свою безумную агрессию, отправляя на гибель десятки и даже сотни тысяч россиян.

Заявление Пригожина в российскую генпрокуратуру / Фото предоставлено 24 каналу

То, что Пригожин заинтересовался контентом украинских каналов, в том числе и 24 канала – очень показательная вещь. Кремль очевидно показывает, что им есть что скрывать, что неудивительно. Такие заявления, а особенно от "повара Путина" – еще один показатель нашей качественной работы и того, что мы делаем все правильно. Мы говорим правду, которой боятся оккупанті, так что если вы еще не подписаны на 24 канал в Youtube, то призываем подписаться.

Также предлагаем подписаться на канал Андрея Пионтковского, который, к слову, в исследовании "Украинской правды" признан единственным россиянином, у которого четкая позиция в поддержку Украины и лучшим политологом, поддерживающим наше государство.