Пригожин не стратег, он военных академий не заканчивал, и вряд ли стоит прислушиваться к его "размышлениям". Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.
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У Пригожина начались проблемы
Он считает, что вся публичная деятельность владельца ЧВК "Вагнер" направлена на то, чтобы набить себе цену. Это игра, которую он ведет.
У Пригожина с момента смены руководства так называемого СВО, когда ушел с должности командующего российскими силами в Украине Сергей Суровикин (Пригожин его финансирует) и появилось новое командование в лице руководителя Генштаба генерала Герасимова, начались проблемы
– считает Фейгин.
По его словам, Пригожину запретили набирать контрактников в свою ЧВК среди осужденных в местах лишения свободы. Затем у "вагнеровцев" был "снарядный голод". Теперь он заявляет, что если ему не помогут, то украинская армия дойдет до границы и пойдет на территорию России.
Марк Фейгин о том, какую игру ведет Пригожин: смотрите видео
Конфликтирует со всеми
"Пригожин пытается себя спасти. Его ситуация ухудшилась очень серьезно, и если у него не будет главного инструмента – ЧВК "Вагнер", потому что она истратится под Бахмутом, что тогда? Кем будет Пригожин? Его самого могут пустить в "расход", – заметил правозащитник.
По мнению Марка Фейгина, Пригожин пытается спасти свое положение, чтобы оно оставалось таким, как было до всех конфликтов – с командованием, губернаторами, с администрацией Путина. Он ведь со всеми конфликтует.
Больше о конфликтах Пригожина
- Российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский считает, что конфликт между российским генштабом и ЧВК "Вагнер" существенно снижает боеспособность окупантов. Он убежден, что рано или поздно Пригожина убьют, потому что он "замахнулся" на министра обороны России Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова.
- Между предводителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и Кремлем в последнее время заметная открытая конфронтация. Пригожин так и не захватил Бахмут, и тем самым не оправдал возложенных на него надежд. Теперь российским пропагандистам даже рекомендовали никак его не вспоминать.
- Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что Минобороны России пытается вытеснить руководителя ЧВК "Вагнер". Военное руководство Кремля пытается установить контроль над ЧВК и другими парамилитарными формированиями. Пригожин не может смириться с потерей влияния, поэтому продолжает свое противостояние с Минобороны.