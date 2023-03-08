Пригожин не стратег, он военных академий не заканчивал, и вряд ли стоит прислушиваться к его "размышлениям". Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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У Пригожина начались проблемы

Он считает, что вся публичная деятельность владельца ЧВК "Вагнер" направлена на то, чтобы набить себе цену. Это игра, которую он ведет.

У Пригожина с момента смены руководства так называемого СВО, когда ушел с должности командующего российскими силами в Украине Сергей Суровикин (Пригожин его финансирует) и появилось новое командование в лице руководителя Генштаба генерала Герасимова, начались проблемы

– считает Фейгин.

По его словам, Пригожину запретили набирать контрактников в свою ЧВК среди осужденных в местах лишения свободы. Затем у "вагнеровцев" был "снарядный голод". Теперь он заявляет, что если ему не помогут, то украинская армия дойдет до границы и пойдет на территорию России.

Марк Фейгин о том, какую игру ведет Пригожин: смотрите видео

Конфликтирует со всеми

"Пригожин пытается себя спасти. Его ситуация ухудшилась очень серьезно, и если у него не будет главного инструмента – ЧВК "Вагнер", потому что она истратится под Бахмутом, что тогда? Кем будет Пригожин? Его самого могут пустить в "расход", – заметил правозащитник.

По мнению Марка Фейгина, Пригожин пытается спасти свое положение, чтобы оно оставалось таким, как было до всех конфликтов – с командованием, губернаторами, с администрацией Путина. Он ведь со всеми конфликтует.

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