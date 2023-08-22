Об этом 24 Каналу рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов, заметив, что судя по ландшафтам на видео, Пригожин действительно находится в Африке.

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Почему Пригожин уехал в Африку

Как отметил Юсов, еще с самого начала мятежа в ГУР сообщали, что Беларусь – транзитная и логистическая площадка. Основные усилия вагнеровцы будут возлагать на Африку, где у них крутится бизнес и кровавые деньги.

Так называемая угроза от вагнеровцев на границе с Украиной, Польшей и странами Балтии – это обычная российская ИПСО. Не более.

Многие учитывали это и серьезно отреагировали. Но это все российская ИПСО. Давайте прислушаться к проверенным и надежным источникам,

– заметил Юсов.

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В общем такой план у Пригожина был с самого начала мятежа. Однако его внутрироссийская история тоже еще не закончилась. Также Беларусь время от времени будет использоваться как площадка для информационных и других мероприятий.

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