Об этом 24 Каналу рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов, заметив, что судя по ландшафтам на видео, Пригожин действительно находится в Африке.
Смотрите также Маленькие дьяволы: почему вагнеровцы в Африке не так мощны, как рассказывают пропагандисты
Почему Пригожин уехал в Африку
Как отметил Юсов, еще с самого начала мятежа в ГУР сообщали, что Беларусь – транзитная и логистическая площадка. Основные усилия вагнеровцы будут возлагать на Африку, где у них крутится бизнес и кровавые деньги.
Так называемая угроза от вагнеровцев на границе с Украиной, Польшей и странами Балтии – это обычная российская ИПСО. Не более.
Многие учитывали это и серьезно отреагировали. Но это все российская ИПСО. Давайте прислушаться к проверенным и надежным источникам,
– заметил Юсов.
Смотрите разговор с Андреем Юсовым на ютубе 24 Канала
В общем такой план у Пригожина был с самого начала мятежа. Однако его внутрироссийская история тоже еще не закончилась. Также Беларусь время от времени будет использоваться как площадка для информационных и других мероприятий.
Где сейчас Пригожин: последние новости
- В Центре национального сопротивления со ссылкой на белорусское подполье сообщалось, что вагнеровцы решили покинуть Беларусь. Их численность уменьшилась более чем на 1 тысячу человек – 5,8 до 4,4 тысячи. Они либо уходят в отпуск, либо уезжают в Африку.
- Потом главарь вагнеровцев Пригожин записал видео из Африки. Он рассказывал о жаркой погоде и потребности в новых "богатырях". Ведь прошлых утилизировали в Украине.
- Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев считает, что судьба Пригожина уже решена. Через полгода главарь "Вагнера" либо умрет, либо начнет новый мятеж.