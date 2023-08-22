Про це 24 Каналу розповів представник ГУР МО Андрій Юсов, зауваживши, що, судячи з ландшафтів на відео, Пригожин дійсно перебуває в Африці.
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Чому Пригожин поїхав в Африку
Як наголосив Юсов, ще з самого початку заколоту в ГУР повідомляли, що Білорусь – транзитний та логістичний майданчик. Основні зусилля вагнерівці покладатимуть на Африку, де в них крутиться бізнес та криваві гроші.
Так звана загроза від вагнерівців на кордоні з Україною, Польщею та країнами Балтії – це звичайна російська ІПСО. Не більше.
Багато людей зважали на це і серйозно відреагували. Але це все російська ІПСО. Давайте дослухатися до перевірених та надійних джерел,
– зауважив Юсов.
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Загалом такий план в Пригожина був з самого початку заколоту. Однак його внутрішньоросійська історія також ще не закінчилася. Також Білорусь час від часу будуть використовувати як майданчик для інформаційних та інших заходів.
Де зараз Пригожин: останні новини
- У Центрі національного спротиву з посиланням на білоруське підпілля повідомляли, що вагнерівці вирішили покинути Білорусь. Їхня чисельність зменшилася на понад 1 тисячу осіб – 5,8 до 4,4 тисячі. Вони або йдуть у відпустку, або їдуть в Африку.
- Згодом ватажок вагнерівців Пригожин записав відео з Африки. Він розповідав про спекотну погоду та потребу в нових "богатирях". Адже попередніх утилізували в Україні.
- Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв вважає, що доля Пригожина вже вирішена. За пів року ватажок "Вагнера" або помре, або почне новий заколот.