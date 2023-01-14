Пригожин сражается не за Соледар, а за благосклонность Путина: в ISW заглянули в гадюшник Кремля

Напряжение между минобороны России и Пригожиным только растет. Так что единственное, по мнению главы ЧВК "Вагнера", что может спасти его отношения с Путиным, – захват Соледара.

Как отмечают в Институте по изучению войны, конфликт между Пригожиным и Минобороной вышел на официальный уровень. Это подчеркивают несколько известных военкоров, связанных с Кремлем.

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Конфликт за закрытыми дверями

По их словам, конфликт продолжается как за закрытыми дверями, так и в информационном пространстве. Некоторые обратили внимание на то, что Пригожин мог специально разгонять расплывчатую риторику минобороны, заставив его и Кремль. признать ЧВК "Вагнера" и его военные усилия.

В то же время другой военкор, связанный с Кремлем, заявил, что Пригожин и минобороны на равных пытаются дискредитировать друг друга. Более того, он обвинил главу "Вагнера" в том, что он отказывается признать вооруженные силы России силой, участвующей в боевых действиях.

Составители отчета отметили, что Пригожин может изрядно опасаться кадровой перестановки. Ведь Герасимов не поддерживает ЧВК "Вагнера". Более того, он стремится расформировать частные военные компании и сделать их частью минобороны. А это значит, что "повара Путина" буквально лишат власти.

Пригожин хочет услужить Путину

По мнению аналитиков, Пригожин "победу" в Соледаре стремится использовать в качестве инструмента торга. С ее помощью он постарается повысить свой авторитет в России. Так, министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что Пригожину это нужно, чтобы доказать Путину, что его силы лучше обычной армии.

В Институте нет подтверждений намерений Пригожина, но опираются на его привычное поведение. По словам аналитиков, скоро он может встретиться с Путиным. Ведь он обычно высказывает свое мнение по поводу ситуации на фронте кровавому диктатору. И на этот раз, если у него такая возможность будет, он ею непременно воспользуется. И сделает это для того, чтобы извлечь личную выгоду.

Напомним, что в Госдепе рассказали, что ведут работы по нейтрализации деятельности ЧВК "Вагнера". В Вашингтоне обнаружили, что Пригожин планирует вербовать солдат из Сербии и других стран. И этого в США постараются не допустить.