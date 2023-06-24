Ситуация сложная, – Путин признал, что потерял контроль над Ростовом

Вооруженный мятеж, объявленный Евгением Пригожиным, продолжает набирать обороты. Глава ЧВК "Вагнера" заявил о захвате военных объектов в Ростове, а Путин признал сложность ситуации.

Диктатор из Кремля решил утром 24 июня выдать видеообращение. В нем он отреагировал на ситуацию внутри России, в частности в Ростове-на-Дону.

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Жалуется на заблокированную работу органов

Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления,

– отметил Путин.

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Он также заявил, что вооруженные силы России и другие государственные органы получили необходимые приказы. Также приняты дополнительные меры антитеррористического характера. Их внедряют в Москве, Московской области и ряде других регионов.

Что известно о "взятии" Ростова

Пригожин с утра 24 июня заявил, что он со своими бойцами захватили военные объекты и аэродром в городе. Также он пригрозил, что будет двигаться дальше на Москву, если к нему не прибудут Шойгу и Герасимов.

Он выложил ролик, на котором видно, что Пригожин со своими бойцами находятся на территории штаба Южного военного округа. Там он встретился с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым, а также заместителем начальника генштаба России Владимиром Алексеевым.

"Повар Путина" совместно с заместителями обсуждали сложившуюся ситуацию в Ростове-на-Дону. Он успел даже пожаловаться на то, что по его наемникам открыли огонь из вертолетов. В то же время похвастался, что воздушные суда сбили.

Будем сбивать всех, если будете их посылать. Потому что вы стреляете по мирным жителям, вы уничтожаете "мирняк". Вы только что уничтожили автобус с людьми, и совести у вас никакой не было,

– обвинил Пригожин руководство.

В то же время он подчеркнул, что Ростов будет заблокирован его вагнеровцами. И это будет продолжаться до тех пор, пока к нему на встречу не приедут министр обороны Шойгу и начальник генштаба Герасимов.