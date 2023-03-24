Так, из-за неудач на фронте и отсутствия перспектив в России началось разрушение системы подчинения в государстве и армии. Такое мнение 24 Каналу выразил генерал-лейтенант ВСУ в запасе военный эксперт Игорь Романенко.

Кстати Зачем Пригожин опровергает ложь Кремля и выводит вагнеровцев из Украины

Пригожин пытается спасти себя

Пригожин чувствует, что его вагнеровцы не смогут выполнить задание. Так, ЧВК "Вагнера" понесла бешеные потери в войне в Украине.

Кроме того, еще и Валерий Герасимов перебрасывает часть частной армии Пригожина на Запорожское направление. Это начиналось делать для того, чтобы слава якобы "взятия" Бахмута досталась лишь регулярной армии России.

Итак, ситуация в России обостряется, а военно-политическая борьба растет. Следовательно, владелец ЧВК "Вагнера" ищет способы выживания.

В таких условиях Пригожин готовит себе алиби, оправдание и борется за какие-то перспективы выживания,

– объяснил генерал-лейтенант ВСУ.

Романенко прокомментировал заявления Пригожина: смотрите видео

Что сказал Пригожин

Владелец ЧВК "Вагнера" заявил, что Россия воюет "исключительно с украинцами", которые оснащены техникой, предоставленной НАТО, и некоторыми "русофобскими" наемниками, добровольно поддерживающими Украину, но не с самим Североатлантическим альянсом. Также Пригожин добавил, что:

не уверен в целях "денацификации" в Украине, ведь уже не знает, есть ли в Украине "нацисты";

Россия "демилитаризует" Украину только тогда, когда все украинские войска будут уничтожены. Якобы, эти усилия продолжаются, но пока не ясно, будут ли они успешными.

К тому же, "повар Путина" призвал российских военных и СМИ прекратить недооценивать украинские силы и "вмешательство во внутренние конфликты".

Политтехнолог Борис Тизенгаузен убежден, что Пригожин пытается оставаться в информационном пространстве. А для этого ему нужно каждый раз говорить какие-нибудь вещи, которые будут вызывать резонанс в стране-агрессоре.

Однако "повар Путина" не понимает, какую угрозу представляют для него подобные заявления. Ведь в России ликвидируют тех, кто не вкладывается в основную повестку дня.