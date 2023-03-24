Дело в том, что Пригожин очень быстро поднялся по карьерной лестнице от повара Владимира Путина до какого-то общественно весомого лица в пределах России. Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог и эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен.

Читайте также Пригожин вдруг начал подлизываться к Кремлю: в ISW объяснили, чего испугался основатель "Вагнера"

Пригожин может договориться

Владелец ЧВК "Вагнера" вообразил себя чуть ли не правой рукой российского диктатора. Следовательно, для того чтобы оставаться в информационном пространстве Пригожин должен каждый раз говорить какие-то вещи, которые будут вызывать резонанс в России.

Однако повар Путина не понимает, какую угрозу представляют для него подобные заявления. Ведь в России ликвидируют тех, кто не укладывается в основную повестку дня.

Подобная история была с коллаборантом Кириллом Стремоусовым, который перед выходом российских захватчиков из Херсона стал говорить, что город нельзя сдавать. Вскоре Стремоусова не стало.

А в 2014 году российские спецслужбы убирали полевых командиров квазиреспублик Донецкой и Луганской областей. Потому что они были носителями определенной альтернативной идеи и точки зрения.

Если Гиркин выполняет свою функцию, то Пригожина иногда "заносит". У меня плохие новости для Пригожина – еще несколько таких заявлений и (в Кремле – 24 Канал) начнут серьезно рассматривать вариант его физического уничтожения,

– предположил политтехнолог.

Тизенгаузен о заявлениях Пригожина: смотрите видео

Последние заявления Пригожина: что известно