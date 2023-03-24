Дело в том, что Пригожин очень быстро поднялся по карьерной лестнице от повара Владимира Путина до какого-то общественно весомого лица в пределах России. Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог и эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен.
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Пригожин может договориться
Владелец ЧВК "Вагнера" вообразил себя чуть ли не правой рукой российского диктатора. Следовательно, для того чтобы оставаться в информационном пространстве Пригожин должен каждый раз говорить какие-то вещи, которые будут вызывать резонанс в России.
Однако повар Путина не понимает, какую угрозу представляют для него подобные заявления. Ведь в России ликвидируют тех, кто не укладывается в основную повестку дня.
Подобная история была с коллаборантом Кириллом Стремоусовым, который перед выходом российских захватчиков из Херсона стал говорить, что город нельзя сдавать. Вскоре Стремоусова не стало.
А в 2014 году российские спецслужбы убирали полевых командиров квазиреспублик Донецкой и Луганской областей. Потому что они были носителями определенной альтернативной идеи и точки зрения.
Если Гиркин выполняет свою функцию, то Пригожина иногда "заносит". У меня плохие новости для Пригожина – еще несколько таких заявлений и (в Кремле – 24 Канал) начнут серьезно рассматривать вариант его физического уничтожения,
– предположил политтехнолог.
Тизенгаузен о заявлениях Пригожина: смотрите видео
Последние заявления Пригожина: что известно
- Евгений Пригожин фактически опроверг заявления российской пропаганды о том, что Москва вроде бы воюет с НАТО в Украине. Также он поставил под сомнение пропагандистский тезис, действительно ли в Украине нацисты, как постоянно об этом заявляет Кремль.
- Так, владелец ЧВК "Вагнера" заявил, что Россия воюет "исключительно с украинцами", оснащенными техникой, предоставленной НАТО, и некоторыми "русофобскими" наемниками, добровольно поддерживающими Украину, но не с самим Североатлантическим альянсом.
- По мнению Бориса Тизенгаузена, Пригожин действительно ведет очень простую технологическую игру – если не Пригожин, не ЧВК "Вагнера" – то никто. Он рисует себя в информационном поле как последний форпост российской армии.