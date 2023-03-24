Річ у тім, що Пригожин дуже швидко підійнявся кар'єрними сходами від кухаря Владіміра Путіна до якоїсь суспільно вагомої особи у межах Росії. Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог та експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен.

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Пригожин може договоритися

Власник ПВК "Вагнера" уявив себе ледь не правою рукою російського диктатора. Отже, для того, щоб залишатися в інформаційному просторі Пригожин має кожного разу говорити якісь речі, що викликатимуть резонанс у Росії.

Однак кухар Путіна не розуміє, яку загрозу мають для нього подібні заяви. Адже в Росії ліквідовують тих, хто не вкладається в основний порядок денний.

Подібна історія була з колаборантом Кірілом Стремоусовим, який перед виходом російських загарбників із Херсона почав говорити, що місто не можна здавати. Невдовзі Стремоусова не стало.

А у 2014 році російські спецслужби прибирали польових командирів квазіреспублік Донецької та Луганської областей. Бо вони були носіями певної альтернативної ідеї та точки зору.

Якщо Гіркін виконує свою функцію, то Пригожина іноді "заносить". У мене погані новини для Пригожина – ще кілька таких заяв і (у Кремлі – 24 Канал) почнуть серйозно розглядати варіант його фізичного знищення,

– припустив політтехнолог.

Тизенгаузен про заяви Пригожина: дивіться відео

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