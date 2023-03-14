Пригожин говорит, что российские солдаты привозят ему боеприпасы в Бахмут, несмотря на волю Кремля, – ISW

В России опасаются, что "президентские амбиции" Евгения Пригожина могут грозить режиму диктатора Владимира Путина. Сам же глава вагнеровцев утверждает, что российские солдаты привозят ему боеприпасы в Бахмут, несмотря на волю Кремля.

Об этом сообщили в американском Институте изучения войны. Аналитики обратили внимание на обвинение члена дискуссионного клуба "Валдай" Алексея Мухина в сторону Пригожина из-за преследования политических целей в России.

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Пригожин – угроза для Путина

Недавно Мухин отреагировал на заявление Пригожина о том, что он будет баллотироваться на президентских выборах в Украине в 2024 году. По его словам, российская общественность начала интерпретировать заявление Пригожина как объявление о том, что он будет баллотироваться на выборах президента России, которые также проведут в следующем году.

Мухин отметил, что представление Пригожиным себя как "командира" ЧВК "Вагнера" напрямую "влияет на планирование и управление боевыми действиями штурмовых отрядов".

Член "Валдая" также подчеркнул, что Пригожин ищет козлов отпущения, чтобы обвинить в высоких потерях личного состава вагнеровцев во время наступления на Бахмут. Таким образом, по мнению Мухина, глава ЧВК "Вагнера" своими действиями поставил своих бойцов под угрозу оцепления во время ожидаемой украинской контратаки.

Обвинения Мухина подтверждают оценку ISW о том, что Кремль и минобороны России могут пытаться обвинить Пригожина в замедлении темпов продвижения в Бахмуте и больших потерь среди наемников "Вагнера",

– отметили в ISW.

Пригожин заявил, что ему привозят боеприпасы, несмотря на волю Кремля

Сам глава ЧВК "Вагнера" заявил, что ситуация в Бахмуте остается очень тяжелой и его попытки достать боеприпасы для вагнеровцев проигнорировали.

Пригожин подчеркнул, что российские солдаты привозят его наемникам в Бахмут от 12 до 15 машин с боеприпасами с оккупированных территорий в Запорожской области, из Донецка и Авдеевки. По его словам, между вагнеровцами и солдатами России "нет конфликта" и он надеется, что они и дальше будут получать такую "помощь".

Кроме того, Пригожин подчеркнул, что он якобы "наладил отношения с неустановленными обычными силами" после того, как пережили год "предательства".

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