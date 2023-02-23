Мечты должны сбываться: Пригожин пришил себе на куртку предсказание "груз 200 – мы вместе"

Глава ЧВК "Вагнер" и "повар Путина" Евгений Пригожин до сих пор пытается выслужиться перед Кремлем. Поэтому он еще раз решил снимать жалкие видео, но на этот раз в очень интересном и даже пророческом образе.

23 февраля Пригожин решил записать "поздравление оккупантам" из окрестностей Бахмута. К слову, главарь вагнеровцев до сих пор не может выучить название города и продолжает называть его "Артемовском".

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Мечта Пригожина, которая должна осуществиться

Евгений Пригожин решил поздравить захватчиков с днем "защитника отечества", который сейчас празднуют россияне. На видео не обошлось без "боевых успехов окупантов", торжественно отчитывавшихся о захвате пятиэтажки на окраине города.

Но интересно совсем не то, что говорил Пригожин, а то, в чем он был одет. На его куртке была надпись "груз 200 – мы вместе". Видимо, испытывает ликвидацию. Кто знает.

Мечта Пригожина могла бы осуществиться очень скоро, но он противится судьбе – после своего жалкого приветствия он и его приспешники побежали в укрытие со словами: "Идем отсюда, потому что это будет наше последнее поздравление.

Пригожин и "груз 200": эпическое видео

Тем временем Пригожина пытаются избавиться

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что российское минобороны пытается вытеснить руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина на фоне внутренних конфликтов в Москве. Руководитель вагнеровцев не может смириться с потерей влияния, поэтому продолжает свое противостояние по минобороны.

Громов рассказал, что военное руководство Кремля действительно пытается установить контроль над частными военными компаниями и другими парамилитарными формированиями.

В Шойг+у хотят иметь влияние на добровольческие формирования окупантов. В частности, это касается их военной техники и продовольствия, а также вопроса оказания медицинской помощи. Кстати, российское правительство уже распространило деятельность военно-врачебной экспертизы на так называемые "добровольческие формирования". А еще пытаются создавать новые НДС в противовес вагнеровцам.