Санкт-Петербург преследует привидение Пригожина: его якобы видели в офисе вагнеровцев

Пригожин не дает покоя россиянам. Он якобы должен быть в Беларуси. Но почему-то его несколько дней видели в Петербурге. Последний раз – 28 июня.

РосСМИ, ссылаясь на два своих источника, сообщали о том, что Пригожин мог быть в Петербурге 26 и 28 июня, передает 24 Канал. Точнее так, в его офисе на Васильевском острове был человек, похожий на предводителя ЧВК "Вагнера".

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Неужели у Пригожина есть двойники?

Один из собеседников издания говорит, что в одном из зданий, связанных с Пригожиным, видели, вероятно, предводителя ЧВК "Вагнера" в первой половине среды. В СМИ говорят, что версию о двойнике можно откладывать в сторону. Ведь данные о передвижении самолетов Пригожина свидетельствуют, что он действительно мог прилетать в Петербург.

Что касается 26 июня, то, вероятно, Пригожина видели вблизи гостиницы "Трезини". Человек, похожий на него, там встречался с якобы подчиненными "повара Путина".

Что говорят данные о полетах Пригожина

Данные из Flightradar позволяют предположить, что Пригожин действительно мог быть в Петербурге и 26 и 28 июня.

К примеру, 27 июня самолет Embraer Legacy 600, чей бортовой номер RA-02795, вылетел в направлении Москвы из Минска. Это воздушное судно связывают с Пригожиным. Уже к вечеру стало известно, что самолет был в Петербурге.

чей бортовой номер RA-02795, вылетел Это воздушное судно связывают с Пригожиным. Уже к вечеру стало известно, что самолет был в Петербурге. Еще один самолет, связываемый с главой ЧВК "Вагнера", – Siddeley HS-125. По данным Flightradar24, воздушное судно с бортовым номером RA-02878 также прилетело в Петербург из Минска. Утром же 28 июня оно покинуло город. Заметим, что этот самолет, как и первый борт, также находился в Петербурге 26 июня.

Собственно, Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795 25 июня из Ростова-на-Дону отправился в Петербург. А уже с утра 27 июня стало известно, что это воздушное судно приземлилось на военном аэродроме Мачулищи. Он расположен недалеко от Минска.

К слову, часть вагнеровцев после провального вооруженного мятежа передислоцировалась в Беларусь. Местные жители рассказывают, что наемников Пригожина видели в селе Цели Осиповичского района, что в Могилевской области. Они осели на еще недавно заброшенной базе.