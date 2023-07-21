Пригожину следует позаботиться о своей безопасности: в Госдепе объяснили, почему

В Госдепе посоветовали главарю террористической группировки "Вагнера" Евгению Пригожину волноваться о своей безопасности, напомнив историю загадочных смертей оппонентов кремлевского режима.

Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен на Аспенском форуме безопасности в Колорадо, сообщает 24 Канал.

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На месте господина Пригожина я оставался бы очень озабоченным. НАТО проводит политику открытых дверей; Россия проводит политику открытых окон. И он должен быть очень сосредоточен на этом,

– отметил госсекретарь.

По словам Блинкена, сложно сказать, насколько президент страны-агрессора Владимир Путин был ослаблен кратковременным мятежом Пригожина в прошлом месяце. В то же время госсекретарь США подчеркнул, что в его режиме есть "трещины".

Вагнеровцы действительно перебрались в Беларусь: главное

Официальный Минск утверждает, что наемники группировки "Вагнер" обучают войска белорусской территориальной обороны.

Они были сосланы в Беларусь после того, как Пригожин прекратил свое восстание в прошлом месяце.

! Недавно Пригожин записал видеообращение из Беларуси, где он обратился к вагнеровцам и сказал, что события, которые разворачиваются на фронте, это "позор, в котором не нужно участвовать". Мол, наемникам нужно дождаться времени, когда они смогут проявить себя по полной программе. А пока должны сделать из армии Беларуси "вторую армию мира". А дальше, по словам Пригожина, НПК "Вагнера" отправится "в новый путь" – в Африку.