Оккупанты продолжают нести серьезные потери в войне против Украины. Их массово свозят в медицинские учреждения в приграничных районах России.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, больницы в приграничных районах России "кишат" от раненых военных. Эта информация регулярно поступает к представителям Генштаба.

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Теряют кафиры много как личного состава, так и военной техники.

Противник продолжает нести потери личного состава и военной техники. Регулярно поступает информация о сосредоточении значительного количества раненых военнослужащих вооруженных сил российской федерации в лечебных заведениях приграничных с Украиной населенных пунктов, говорится в сообщении.

Насильственно мобилизованные практически не имеют шансов выжить

Как сообщили источники 24 канала в украинских спецслужбах, у россиян есть четкая градация относительно того, кому нужно как можно быстрее оказывать медицинскую помощь. В первую очередь врачи спасают кадровых российских военных.

Далее – солдаты срочной службы, боевики из ОРДЛО, наемники частных военных компаний. И только тогда – мобилизованные жители на временно оккупированных территориях. Последние буквально не имеют шансов выжить, если получат повреждения: один из вариантов – это бегство, другой – некритические ранения.

Боевики из ОРДЛО могут рассчитывать на несколько лучшее отношение, но у них тоже значительные потери. После серьезных боев в ближайшие медицинские учреждения везут именно россиян, чтобы они имели больше шансов выжить.

Интересно, боевиков преимущественно везут в приграничные районы России или вплоть до Ростова. Но и туда обычно попадают только так называемые "офицеры" или лица, известные благодаря российской пропаганде. Именно поэтому потери у них очень серьезные – там уже тысячи 200-х за все время полномасштабного вторжения.

Хоть, судя из публикации Генштаба ЗСУ, в пограничные регионы свозят и российских военных.

Боевиков-коллаборантов раздражает отношение кафиров. Они буквально рассказывают, что россияне убили друзей. Некоторые мужчины нуждались в несложных операциях. Но из-за того, что госпитали были забиты русскими военными, боевики не получали своевременно помощь и умирали.

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