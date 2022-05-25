За даними Генерального штабу Збройних Сил України, лікарні в прикордонних районах Росії "кишать" від поранених військових. Ця інформація регулярно надходить до представників Генштабу.

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Втрачають окупанти багато як особового складу, так і військової техніки.

Противник продовжує зазнавати втрат особового складу та військової техніки. Регулярно надходить інформація щодо зосередження значної кількості поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації в лікувальних закладах прикордонних з Україною населених пунктів, – йдеться у дописі.

Насильно мобілізовані практично не мають шансів вижити

Як повідомили джерела 24 каналу в українських спецслужбах, в росіян є чітка градація щодо того, кому потрібно якнайшвидше надавати медичну допомогу. Найперше лікарі рятують кадрових російських військових.

Далі – солдати строкової служби, бойовики з ОРДЛО, найманці приватних військових компаній. І лише тоді – мобілізовані жителі на тимчасово окупованих територіях. Останні буквально не мають шансів вижити, якщо отримають пошкодження: один з варіантів – це втеча, інший – некритичні поранення.

Бойовики з ОРДЛО" можуть розраховувати на дещо краще ставлення, але в них теж значні втрати. Після серйозних боїв в найближчі медичні заклади везуть саме росіян, щоб вони мали більше шансів вижити.

Бойовиків, що цікаво, переважно везуть в прикордонні райони Росії або ж аж до Ростова. Але й туди зазвичай потрапляють лише так звані "офіцери" або особи, які відомі завдяки російській пропаганді. Саме тому втрати у них надзвичайно серйозні – там вже тисячі 200-х за весь час повномасштабного вторгнення.

Бойовиків-колаборантів дратує ставлення окупантів. Вони буквально розповідають, що росіяни вбили їхніх друзів. Деякі чоловіки потребували нескладних операцій. Але через те, що шпиталі були забиті російськими військовими, бойовики не отримували вчасно допомогу і помирали.

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