Приграничные районы снова под ударом России: пострадало сельхозпредприятие

Российские оккупанты занимаются уже традиционным для себя делом в войне против Украины – уничтожают. Обычно – гражданское имущество.

При этом россияне прибегают к позорной практике, когда обстрелы украинской территории производятся с территории России. Им безразлично, куда стрелять. Даже попадания в гражданский объект они считают себе полезным, ведь это удар по моральному духу местного населения. И уничтожение объектов инфраструктуры наносит ущерб именно гражданскому населению.

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Одним из таких объектов, который "денацифицировали" российские кафиры, стало сельхозпредприятие на окраине Конотопского района Сумщины. По нему был нанесен ракетный удар.



Последствия обстрела сельхозпредприятия в Сумской области / Фото Госпогранслужбы

При этом враг активно обстреливал пограничные территории Сумской и Черниговской областей именно ночью.

Еще в двух случаях враг гнал из минометов калибра 120 миллиметров по территории Шосткинского района. Один из обстрелов, который велся со стороны российского поселка Троебортное, длился почти час.

Также с территории России враг трижды обстрелял пограничный район Черниговщины, применяя ствольную артиллерию и минометы калибра 120 миллиметров.

Беспокоящие обстрелы

Эксперты называют такие обстрелы "беспокоящими". Они постоянно держат в напряжении местное население и военные. А когда украинцы открывают ответный огонь – жалуются об обстрелах российской территории. Это позволяет еще больше нагонять панику среди россиян и находить поддержку ведения войны против Украины.

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Кроме того, постоянные обстрелы этих районов вынуждают украинскую армию держать немалое количество войска. Ведь угроза нового вторжения со стороны России на территорию приграничных Сумской и Черниговской областей никуда не делась. Следовательно, этих военных не могут перебросить на другие участки фронта, где сейчас продолжаются ожесточенные бои.

По тому же принципу военное руководство вынуждено держать немалое количество войск в приграничных районах Киевской, Житомирской, Ровенской и Волынской областей, которой граничат с Беларусью. Ведь на территории этой страны по-прежнему находятся российские военные, а белорусская армия постоянно проводит маневры вблизи границы с Украиной.

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