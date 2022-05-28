При цьому росіяни вдаються до ганебної практики, коли обстріли української території здійснюють з території Росії. Їм байдуже, куди стріляти. Навіть влучання в цивільний об’єкт вони вважають для себе корисним, адже це удар по моральному духу місцевого населення. І знищення об'єктів інфраструктури завдає шкоди саме цивільному населенню.

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Одним з таких об’єктів, який "денацифікували" російські окупанти, стало сільгосппідприємство на околиці Конотопського району Сумщини. По ньому було завдано ракетного удару.



Наслідки обстрілу сільгосппідприємства на Сумщині / Фото Держприкордонслужби

При цьому ворог активно обстрілював прикордонні території Сумської та Чернігівської областей саме вночі.

Ще у двох випадках ворог гатив з мінометів калібру 120 міліметрів по території Шосткинського району. Один з обстрілів, який вівся з боку російського селища Троєбортне, тривав майже годину.

Також з території Росії ворог тричі обстріляв прикордонний район Чернігівщини, застосовуючи ствольну артилерію та міномети калібру 120 міліметрів.

Турбуючі обстріли

Експерти називають такі обстріли "турбуючими". Вони постійно тримають в напрузі місцеве населення та українських військових. А коли українці відкривають вогонь у відповідь – скаржаться про обстріли російської території. Це дозволяє ще більше наганяти паніку серед росіян та знаходити підтримку щодо ведення війни проти України.

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Окрім того, постійні обстріли цих районів змушують українську армію тримати там чималу кількість війська. Адже загроза нового вторгнення зі сторони Росії на територію прикордонних Сумської та Чернігівської областей нікуди не поділася. Відтак цих військових не можуть перекинути на інші ділянки фронту, де зараз тривають запеклі бої.

За тим самим принципом військове керівництво змушене тримати чималу кількість військ в прикордонних районах Київської, Житомирської, Рівненської та Волинської областей, якій межують з Білоруссю. Адже на території цієї країни й далі перебувають російські військові, а білоруська армія постійно проводить маневри поблизу кордону з Україною.

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