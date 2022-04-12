Приход либерала в России не закончит столкновений с Украиной, – Арестович

Украине не следует рассчитывать на то, что смена режима в России полностью прекратит войну. Оккупанты всегда будут пытаться создать нам проблемы.

По мнению Алексея Арестовича, Россия активно ищет новую форму империи. Путин рассчитывал, что нападение на Украину станет точкой его триумфа, а стало точкой отсчета его падения.

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Что изменит приход либерала

Арестович убежден – противостояние Украины и России будет продолжаться еще долго, и на это не повлияют политические изменения в государстве-агрессоре.

"Я не верю, что приход либерала в России остановит столкновения с Украиной, независимо от того, кто будет у власти у нас. Возможно, удастся избежать военных действий, если будет реализована и архитектура, над которой работают украинский президент и дипломаты", – сказал он.

Он добавил – при таком сценарии противостояние перейдет в политическую, информационную и экономическую сферы.

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