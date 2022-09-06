Приходится воровать гуманитарку, – Андрющенко назвал "зарплаты" коллаборантов

Коллаборанты в Мариуполе не получают высоких российских зарплат, на которые так надеялись. Безусловно, они пошли на государственную измену не за 35 тысяч рублей (7–10 тысяч гривен).

Поэтому приходится воровать гуманитарную помощь. Об этом 24 каналу рассказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Гуманитарку курирует знаменитый шаблин, который привел коллаборантов. Дети гауляйтера Мариуполя иващенко возглавляют раздачу в гуманитарных штабах. И, конечно, волонтеры. С цинизмом там все окей, они начали это делать как только начали работать гуманитарные штабы", - сказал он.

Используют 2 советские схемы

Для того чтобы нажиться на гуманитарной помощи, предатели используют два способа:

списывают ее на "мертвые души" – людей, которые по "официальным" данным погибли или считаются пропавшими без вести;

списывают ее на "тех, кто уже получил" - делают это через базы данных, "распределяя" помощь между людьми, которые за ней не обращались по тем или иным причинам.

По словам Андрющенко, иногда мариупольцы все-таки доходят до штабов, где им говорят: "Извините, вы уже получили гуманитарку". Когда начинают разбираться, людей просто удаляют из реестров.

Классическое хищение. Все это потом можно за дешево по рынкам раскупить,

– подчеркнул советник мэра Мариуполя.

Более того, ворованное завозят и на другие оккупированные территории, к примеру – в Северодонецк. Ведь там людям тяжело, замечает Андрющенко, и не имеет значения, какова еда по качеству. Важно, чтобы она была.

Воруют все, на всем, там стыда нет. Они считают, что они пришли не за те деньги Родину продавать

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