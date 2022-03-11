Приятные хлопоты: в Минобороны заявили о перегрузке центров комплектования войска

Бывшие военкоматы накрыла волна желающих стать в строй на защиту нашей страны. Мотивированных, патриотических людей, готовых без промедления взять оружие в руки.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр.

Она обьяснила, что, несмотря на готовность к любому развитию событий, такая война как сейчас нуждается в сверхусилиях по всем направлениям.

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Мы на марше разворачиваем по полной свои оборонные способности. У государства есть мобилизационный план. Этот документ с грифом "секретно",

– отметила Маляр.

По ее словам, наши силы обороны ясно понимают количественные и качественные потребности в комплектовании. И работа двигается по определенному алгоритму.

Также заместитель министра обороны объяснила ситуацию с мобилизацией представителей "мирных" специальностей.

Учтите, что кроме фактически боевых подразделений, есть части обеспечения и т.д. И для их комплектования нужны представители разных специальностей,

– сказала она.

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