Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона пояснила, що попри готовність до будь-якого розвитку подій, така війна як зараз потребує надзусиль по всіх напрямах.

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Ми на марші розгортаємо на повну свої оборонні спроможності. Держава має мобілізаційний план. Цей документ з грифом "секретно",

– зазначила Маляр.

За її словами, наші сили оборони чітко розуміють кількісні і якісні потреби у комплектуванні. І робота рухається за визначеним алгоритмом.

Також заступниця міністра оборони пояснила ситуацію із мобілізацією представників "мирних" спеціальностей.

Врахуйте, що крім власне бойових підрозділів, існують частини забезпечення тощо. І для їх комплектування потрібні представники різних спеціальностей,

– сказала вона.

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