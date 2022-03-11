Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Вона пояснила, що попри готовність до будь-якого розвитку подій, така війна як зараз потребує надзусиль по всіх напрямах.
Актуально Російські силовики самі зв'язуються з українською розвідкою та пропонують інформацію
Ми на марші розгортаємо на повну свої оборонні спроможності. Держава має мобілізаційний план. Цей документ з грифом "секретно",
– зазначила Маляр.
За її словами, наші сили оборони чітко розуміють кількісні і якісні потреби у комплектуванні. І робота рухається за визначеним алгоритмом.
Також заступниця міністра оборони пояснила ситуацію із мобілізацією представників "мирних" спеціальностей.
Врахуйте, що крім власне бойових підрозділів, існують частини забезпечення тощо. І для їх комплектування потрібні представники різних спеціальностей,
– сказала вона.
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