На Прикарпатье в ДТП с грузовиком погибли 18-летние молодые люди

На Прикарпатье 22 июня произошло ДТП, в результате которого погиб водитель и пассажир мотоцикла. На месте аварии работает следственно-оперативная группа полиции.

ДТП произошло в селе Пасечная Надворнянского района. Правоохранители установили, что инцидент произошел примерно в 8:30 утра.

К теме Попал под грузовик: на Харьковщине трагически погиб мопедист

"31-летний житель района, управляя автомобилем ЗИЛ, двигаясь в направлении села Быстрица и осуществляя поворот налево на второстепенную улицу, не пропустил мотоцикл, который двигался во встречном направлении по главной дороге. В результате чего произошло столкновение", – отметили в пресс-службе полиции.

В ДТП на Прикарпатье молодые люди погибли на месте

От полученных травм 18-летний водитель и пассажир мотоцикла погибли на месте. По информации правоохранителей, транспортное средство было зарегистрировано, а водитель имел право управлять им.

Водитель автомобиля ЗИЛ не пропустил мотоцикл / Фото пресс-службы Нацполиции

Полицейские начали уголовное производство о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего.



Авария произошла примерно утром 22 июня / Фото пресс-службы Нацполиции