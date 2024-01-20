Почти 20 дней без вести: на Прикарпатье ищут француза, который хотел подняться на Говерлу

На Прикарпатье продолжаются поиски гражданина Франции. В последний раз мужчина выходил на связь 3 января.

Француз отправился в путешествие по Карпатам и не вернулся.

Смотрите также "Пей и ползи за дроном": операторы БПЛА вывели двух раненых бойцов из-под носа россиян

Планировал пешком дойти до Рахова

12 января посольство Франции обратилось к украинским спасателям с просьбой помочь разыскать своего гражданина.

Известно, что мужчина в период с 3 по 6 января планировал совершить восхождение от поселка Ворохта, урочища Завоеля до горы Говерла, а затем по Карпатам добраться до города Рахов Закарпатской области. Последний раз иностранный турист выходил на связь в первый день своего путешествия. Потом никаких известий от него не поступало.

По состоянию на 20 января спасательные работы продолжаются. Сегодня спасатели обследовали направление Говерлянского водопада, в частности долину ниже водопада и подножия горы Заросляк и горы Брескул, а также участок вдоль водопада до его начала, а именно кулуар над водопадом между горой Говерла и горой Брескул. Однако, к сожалению, мужчину найти не удалось.

21 января поиски продолжат в направлении урочища Цыбульник – горная долина Пожижевская.

В Карпатах ищут иностранного туриста / Фото ГСЧС

22-летнюю жительницу Закарпатья нашли мертвой в реке

25 декабря 2023 года Яна Качур вышли из дома в селе Новое Давыдково и пошла пешком в Мукачево. Когда девушка перестала выходить на связь, ее родственники обратились к правоохранителям.

Яну искали в течение 5 дней. В последний раз ее видели в Мукачево. 30 декабря местные жители села Новое Давыдково обнаружили тело девушки в реке Латорица.