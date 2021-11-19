На Прикарпатье командир части хотел передать России тайные данные о ракетном арсенале

Командир воинской части Западного округа хотел торговать тайной информацией с Россией. Данные касались ракетного арсенала.

Предотвратить передачу сведений удалось контрразведчикам СБУ. Они обнаружили, что военный собирал секретные данные об арсенале ракетного вооружения.

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У военнослужащего провели обыски

В доме командира части провели обыски, изъяли ноутбук и флеш-носитель. Именно там военный хранил материалы, составляющие государственную тайну.

Какую информацию собирал военный:

данные о более чем десяти базах хранения ракет и боеприпасов ВСУ,

секретные данные о схемах дислокации и организационно-штатных структурах арсеналов вооружения,

сведения об укомплектованности соответствующих подразделений личным составом и техникой.

Сейчас проверяют, причастен ли злоумышленник к спецслужбам России против государственной безопасности нашей страны. Следователи открыли уголовное производство за разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну или потеря документов, или материалов, содержащих такие сведения.

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