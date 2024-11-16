Инцидент произошел 10 ноября в Луквице, передает 24 Канал со ссылкой на комментарий старосты села Владимира Андрусива Суспильному.

Смотрите также В Киеве бойцу "Азова" отказали в аренде квартиры из-за протезов на ногах

Избил маму защитника

По словам старосты, 57-летняя мать павшего воина Василия Красия в тот день направлялась на могилу сына. 61-летний нападавший стоял возле сельсовета вместе с бывшей женой. Он обратился к матери погибшего защитника и начал говорить что-то о собрании в старостинском округе. Когда женщина ответила, что сейчас не до этого, между ними возник конфликт.

Он избил маму воина – рука у нее была синяя, плечо синее. Она говорила, что он ударил ее по голове, потому что у нее сильно болит голова,

– рассказал Андрусов.

На месте происшествия прибежали соседи, которые позвали старосту, а тот вызвал полицию. Пострадавшая написала заявление в полицию. У нее обнаружили легкие телесные повреждения.

Нападавшему уже объявили о подозрении по факту избиения женщины.

Известно, что после инцидента мужчина начал угрожать матери "азовца" и требовал забрать заявление из полиции.

К слову, в Полтаве в ресторане Shade бизнесмен и полицейский избили парня, который вступился за девушку, после чего его госпитализировали с многочисленными травмами.