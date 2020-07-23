В лесу неподалеку от села Прикарпатья Рыбное историки обнаружили бункер времен Первой мировой войны. Специалисты коммунального предприятия "Память" искали здесь захоронения жертв НКВД, но случайно наткнулись на вход в укрепление.

Основное помещение бункера еще под землей – добраться до него с помощью техники историкам помогли спасатели. А тем временем неподалеку уже наткнулись на первые находки – деревянную лопату. Подробнее об этом в материал журналистов 24 канала.

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Открыть бункер еще до историков пытались "черные" археологи. Копать в этом месте, вероятно, решили из-за четкого сигнала металлоискателя. Историки предполагают, что это мог быть склад боеприпасов.

Восстановление бункера

С 1916 по 1917 годы там продолжались активные боевые действия. А в таких укреплениях во время обстрелов прятались солдаты Австро-Венгрии, которые воевали против россиян, которые заняли Станислав, нынешний Ивано-Франковск.

Военные строили наклоненную шахту, которую укрепляли деревянными балками. Ее протяженность составляла около 7 метров, а достигала на глубину до 4 – 5 метров. И уже на этой глубине расширялась такая подземная комната. Это и был военный блиндаж. Основная цель этого блиндажа – это защита от артиллерийских обстрелов,

– отметил директор коммунального предприятия "Память" Василий Тымкив.

Деревянное перекрытие бункера сохранилось почти идеально, хотя пролежало в земле более 100 лет. Однако пока докопаться до самой комнаты поисковикам не удалось – нужна мощная техника. Но исследователи намерены восстановить укрепления, чтобы показать, каким оно было 100 лет назад.

Деревянное укрепление еще сохранилось / Фото 24 канала