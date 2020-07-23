У лісі неподалік прикарпатського села Рибне історики виявили бункер часів Першої світової війни. Фахівці комунального підприємства "Пам'ять" шукали тут поховання жертв НКВС, але випадково натрапили на вхід до укріплення.

Основне приміщення бункера ще під землею – дістатися до нього за допомогою техніки історикам допомогли рятувальники. А тим часом неподалік уже натрапили на перші знахідки – дерев'яну лопату. Детальніше про це в матеріал журналістів 24 каналу.

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Відкрити цей бункер ще до істориків намагалися "чорні" археологи. Копати в цьому місці, імовірно, вирішили через чіткий сигнал металошукача. Історики припускають, що це міг бути склад боєприпасів.

Відновлення бункера

З 1916 по 1917 роки там тривали активні бойові дії. А в таких укріпленнях під час обстрілів ховалися солдати Австро-Угорщини, які воювали проти росіян, котрі зайняли Станіслав, теперішній Івано-Франківськ.

Військові будували нахилену шахту, яку укріплювали дерев'яними балками. Її протяжність становила приблизно 7 метрів, а сягала на глибину до 4 – 5 метрів. І вже на цій глибині розширювалася така підземна кімната. Це й був військовий бліндаж. Основна мета цього бліндажу – це захист від артилерійських обстрілів,

– зазначив директор комунального підприємства "Пам'ять" Василь Тимків.

Дерев'яне перекриття бункера збереглося майже ідеально, хоча пролежало в землі понад 100 років. Проте поки що докопатися до самої кімнати пошуковцям не вдалося – потрібна потужніша техніка. Але пошуковці мають намір відновити укріплення, щоби показати, яким воно було 100 років тому.



Дерев'яне укріплення ще збереглося / Фото 24 каналу