В военкомате Ивано-Франковска сообщили, что путаница с телами возникла из-за ошибки в части погибшего военнослужащего, расположенной в Запорожье.

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Перед родными Назария Могорука извинились. Его тело уже готовят к отправке из Запорожья.

Что известно о погибшем герое

Украинскому воину из Дземброни Назарию Могоруку было всего 21 год. Он проживал в Харькове и постоянно приезжал к родной тете в деревню Ильцы Верховинского района.

Солдат погиб в бою с оккупантами 12 мая.

Подробности инцидента

Об инциденте с телами первыми заговорили жители села Ильцы в социальных сетях. Соответствующее сообщение в фейсбуке появилось 19 мая.

С военным планировали проститься в Верховине возле стеллы Героев Небесной Сотни. Но погребение так и не произошло, поскольку привезли тело другого погибшего военнослужащего.

Позже журналистам издания "Галка" информацию подтвердили в пресс-службе Ивано-Франковского военкомата.

Тело доставленного на Верховинщину, погибшего бойца уже доставили в Ивано-Франковский морг, а из Запорожья организуют отправление тела Назария Могорука,

– сообщили в военкомате.

Последние потери Украины:

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Вечером 15 мая в Харьковской области 227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны ВСУ мужественно вытеснил российских оккупантов на участок государственной границы между Украиной и Россией. Но, к сожалению, в бою погибли пять украинских защитников. Александр А. – позывной "Пионер", Владислав К. – позывной "Владос", Евгений А. – позывной "Герцог", Александр М. – позывной "Матюх", Артем Б. – позывной "Музыкант".

Утром 16 мая вражеские ДРГ пытались прорвать государственную границу и зайти на территорию Сумской области. Украинские пограничники остановили наступление оккупантов, но, к сожалению, в бою погиб один пограничник – 44-летний Александр Поповченко. У него остались жена и двое детей.

Редакция 24 канала выражает соболезнования семьям погибших воинов. Вечная память героям.

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