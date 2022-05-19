У військкоматі Івано-Франківська повідомили, що плутанина з тілами виникла через помилку в частині загиблого військовослужбовця, яка розташована у Запоріжжі.

До теми Під Вишгородом загинув капітан і військовий зв'язківець Сергій Добронравов

Перед рідними Назарія Могорука вибачились. Його тіло вже готують до відправки із Запоріжжя.

Що відомо про загиблого героя

Українському воїну з Дземброні Назарію Могоруку був всього 21 рік. Він проживав у Харкові та постійно приїжджав до рідної тітки у село Ільці Верховинського району.

Солдат загинув у бою з окупантами 12 травня.

Подробиці інциденту

Про інцидент із тілами першими заговорили мешканці громади села Ільці у соціальних мережах. Відповідне повідомлення у фейсбуці з'явилося 19 травня.

З військовим планували попрощатися у Верховині біля стели Героїв Небесної Сотні. Але поховання так і не відбулось, оскільки привезли тіло іншого загиблого військовослужбовця.

Пізніше журналістам видання "Галка" інформацію підтвердили у пресслужбі Івано-Франківського військкомату.

Тіло доставленого на Верховинщину загиблого бійця вже доставили в івано-франківський морг, а із Запоріжжя організовують відправлення тіла Назарія Могорука,

– повідомили у військкоматі.

Останні втрати України:

5 травня під час несення служби в лавах ЗСУ загинула студентка Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського Олександра Анік’єва. Захисниці було лише 19 років. 24 лютого вона пішла до тероборони, щоб захищати Київ, а потім стала доброволицею у ЗСУ.

Увечері 15 травня на Харківщині 227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ мужньо витіснив російських окупантів на ділянку державного кордону між Україною та Росією. Але, на жаль, у бою загинули 5 українських захисників. Олександр А. – позивний "Піонер", Владислав К. – позивний "Владос", Євген А. – позивний "Герцог", Олександр М. – позивний "Матюх", Артем Б. – позивний "Музикант".

Зранку 16 травня ворожа ДРГ намагались прорвати державний кордон та зайти на територію Сумської області. Українські прикордонники дали зупинили наступ окупантів, але, на жаль, у бою загинув один прикордонник – 44-річний Олександр Поповченко. У нього залишились дружина та двоє дітей.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття родинам загиблих воїнів. Вічна пам'ять героям.

До теми – куди вивезли азовців з Маріуполя: Червоний Хрест реєстрував захисників: дивіться відео