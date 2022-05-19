Сумну звістку повідомили 14 травня на фейсбук-сторінці її навчального закладу. З 24 лютого дівчина захищала Київ в лавах тероборони, згодом стала добровольцем у ЗСУ.

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Дівчина мріяла займатися книговидавництвом

Допоки Росія продовжує відправляти на війну "гарматне м'ясо", яке навіть не розуміє, за що саме бореться, нашу країну захищає цвіт нації. Герої та героїні щодня вмирають за нашу свободу й серед них – зовсім юні воїни, такі як Олександра Анік’єва.

Як розповідають на сторінці КПІ імені Ігоря Сікорського, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олександра пішла захищати Батьківщину зі зброєю в руках. Спершу – у лавах ТрО, а згодом – серед інших добровольців, які служили у Збройних Силах України.

Дівчина навчалася на кафедрі технології поліграфічного виробництва, проте російські окупанти не дали їй завершити навчання та побудувати успішну кар'єру. Захищаючи Україну, вона перекваліфікувалася у стрільця.

Олександра мріяла стати мисткинею книги, нести гармонію й красу в цей світ. Але сталося інакше: у свої 19 квітучих літ вона загинула, захищаючи Батьківщину як стрілець ЗСУ,

– написали її викладачі.

Мирослава Перевальська, яка викладала живопис у групі Олександри, визнає, що ця дівчина стала вчителем для інших та стала прикладом мужності, яка є в небагатьох.

Схиляємося перед її сміливістю й патріотизмом. Викладачі, студенти, співробітники висловлюють глибокі співчуття родині Олександри. Вічна пам’ять!

– йдеться дописі.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття близьким загиблої захисниці.