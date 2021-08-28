На Прикарпатье подростки разбили могилы на кладбище и сняли это на видео
Источник:Полиция Ивано-Франковской области
Полиция задержала подростков, которые уничтожили могилы на кладбище в Коломые. Несовершеннолетние к тому же снимали на видео, как разрушали склеп.
По факту вандализма открыто уголовное производство. Правоохранители выясняют все обстоятельства.
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В Коломые подростки разбили могилы
Инцидент 27 августа обнаружили полицейские Коломыйщины на территории обслуживания. Неизвестные повредили плиты склепа в месте захоронения умерших.
На кладбище выехала следственно-оперативная группа. Впоследствии полиция установила, что могилы повредили трое несовершеннолетних жителей, которым 13 и 14 лет. Подростков разыскали и привезли в участок.
Подростки изуродовали склеп в Коломые / Фото пресс-службы полиции Ивано-Франковщины
Сотрудники правоохранительных органов также проверили телефоны задержанных и изъяли с них фото и видео момента надругательства. С несовершеннолетними полицейские пообщались в присутствии родителей и работников службы по делам детей.
Следователи начали уголовное производство по части 3 статьи 297 "Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего". Сейчас продолжается досудебное расследование.
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