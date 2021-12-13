На Прикарпатье произошел оползень, который заблокировал трассу

В Косовском районе на Прикарпатье произошло смещение скального грунта на дорогу местного значения Розтоки – Великий Рожин. Проезд для транспорта заблокирован.

На Прикарпатье часть грунта заблокировала дорогу

Об этом сообщили в фейсбуке Государственного предприятия "Дороги Прикарпатья". Сдвиг скального грунта на проезжую часть произошел перед селом Большой Рожин.

К теме В Карпатах – снегопады: могут сходить лавины

На место инцидента сразу отправилась дорожная техника. Заблокированный путь пытаются расчистить.

Заметим, что синоптики прогнозировали на Прикарпатье 13 декабря снег. В некоторых районах ожидается налипание мокрого снега и гололед.

Снегопад в Ивано-Франковской области: что известно

По состоянию на 13 декабря снеговой покров на территории Ивано-Франковской области составляет 15 – 20 сантиметров.

Согласно информации Службы автомобильных дорог в Ивано-Франковской области, проезд по дорогам государственного значения обеспечен.

На трассах снег расчищают 50 единиц техники. Тщательнее всего работают на участках горных перевалов и спусков/подъемов на автодорогах.

Всего на дорогах местного значения в Ивано-Франковской области работает 39 единиц снегоочистительной техники.

Полный текст публикации Государственного предприятия "Дороги Прикарпатья":

Подрядные организации продолжают расчищать от снега дороги местного значения. На Косовщине отсутствует проезд на дороге местного значения С090807 Розтоки – Великий Рожин. Здесь перед селом Великий Рожин произошло смещение скального грунта на проезжую часть. Туда уже направлена ​​техника для ликвидации оползня.

Снежный покров на территории Ивано-Франковской области достигал 15 – 20 см. На дорогах местного значения работает 39 единиц снегоочистительной техники. Напоминаем, сегодня на Прикарпатье синоптики снова прогнозируют снег, ночью местами сильный снег, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.