На Прикарпатье исчез гражданин Финляндии
Источник:Полиция Ивано-Франковской области
На Прикарпатье разыскивают 20-летнего гражданина Финляндии. Об исчезновении мужчины в полицию сообщили волонтеры.
В настоящее время правоохранители устанавливают местонахождение 20-летнего гражданина Финляндии. Мужчина с 17 августа не выходит на связь с родными.
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На Прикарпатье исчез гражданин Финляндии
Разыскивается Оксанен Расмус Яаарли Йоонатан, 2003 года рождения. Он гражданин Финляндии.
Об исчезновении мужчины в полицию сообщили волонтеры из Финляндии. К ним за помощью обратились родители разыскиваемого.
По последней информации, мужчина в телефонном разговоре со своей девушкой сообщил, что находится в Яремче.
С 17 августа мужчина не выходит на связь с родными. Он может находиться на территории области.
Приметы разыскиваемого:
- рост 192 сантиметров,
- худощавого телосложения,
- глаза – зеленого цвета,
- мужчина носит очки и серьги.
Разыскивается Оксанен Расмус Яаарли Йоонатан / фото полиции
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