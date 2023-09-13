На Прикарпатье исчез гражданин Финляндии

13 сентября 2023, 12:16
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Источник:

Полиция Ивано-Франковской области

На Прикарпатье разыскивают 20-летнего гражданина Финляндии. Об исчезновении мужчины в полицию сообщили волонтеры.

В настоящее время правоохранители устанавливают местонахождение 20-летнего гражданина Финляндии. Мужчина с 17 августа не выходит на связь с родными.

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На Прикарпатье исчез гражданин Финляндии

Разыскивается Оксанен Расмус Яаарли Йоонатан, 2003 года рождения. Он гражданин Финляндии.

Об исчезновении мужчины в полицию сообщили волонтеры из Финляндии. К ним за помощью обратились родители разыскиваемого.

По последней информации, мужчина в телефонном разговоре со своей девушкой сообщил, что находится в Яремче.

С 17 августа мужчина не выходит на связь с родными. Он может находиться на территории области.

Приметы разыскиваемого:

  • рост 192 сантиметров,
  • худощавого телосложения,
  • глаза – зеленого цвета,
  • мужчина носит очки и серьги.


Разыскивается Оксанен Расмус Яаарли Йоонатан / фото полиции

Важно! Если кому-то известна любая информация, которая поможет в розыске мужчины, просьба звонить по телефону на круглосуточную линию службы "102".

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Автор: Софія Ропан