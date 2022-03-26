На Прикарпатье стражи порядка разоблачили агитаторшу за "восстановление СССР"
Источник:Национальная полиция Украины
На Прикарпатье местная жительница под разными псевдонимами вела в соцсетях агитацию "за восстановление СССР". Интересно, что в ее доме работники СБУ обнаружили, кроме украинского, и российский паспорт.
Злоумышленница агитировала за "восстановление СССР"
Также агитаторша отрицала легитимность провозглашения независимости бывшими республиками.
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Женщина администрировала каналы в ютубе, профиль в Facebook и страницу в ВКонтакте, где публиковала деструктивный контент.
Она пропагандировала идею "одного народа России-Руси", восстановление памятников советским палачам и возвращение к сталинской конституции 1936 года,
– сообщили в полиции.
Женщина с начала войны общалась с россиянами
А 24 февраля в день начала полномасштабного нападения России на Украину фигурантка отправила фото ракетных обстрелов аэропорта Ивано-Франковска абоненту с российским номером мобильного оператора.
С ним она вела обсуждение государственности, независимости и суверенитета Украины, а также событий российско-украинской войны.
Злоумышленнице избрали меру пресечения
Правоохранители начали досудебное расследование по уголовному производству по статье № 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов»).
Злоумышленнице уже сообщили о подозрении и судом избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное ей грозит до 10 лет лишения свободы.
К слову, Россия продолжает информационную войну, создавая все новые и новые фейки. В частности, страна-оккупант пытается обвинить наше государство в использовании фосфорных боеприпасов и якобы планировании наступления на Донбасс.