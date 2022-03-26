На Прикарпатье стражи порядка разоблачили агитаторшу за "восстановление СССР"

На Прикарпатье местная жительница под разными псевдонимами вела в соцсетях агитацию "за восстановление СССР". Интересно, что в ее доме работники СБУ обнаружили, кроме украинского, и российский паспорт.

Злоумышленница агитировала за "восстановление СССР"

Также агитаторша отрицала легитимность провозглашения независимости бывшими республиками.

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Женщина администрировала каналы в ютубе, профиль в Facebook и страницу в ВКонтакте, где публиковала деструктивный контент.

Она пропагандировала идею "одного народа России-Руси", восстановление памятников советским палачам и возвращение к сталинской конституции 1936 года,

– сообщили в полиции.

Женщина с начала войны общалась с россиянами

А 24 февраля в день начала полномасштабного нападения России на Украину фигурантка отправила фото ракетных обстрелов аэропорта Ивано-Франковска абоненту с российским номером мобильного оператора.

С ним она вела обсуждение государственности, независимости и суверенитета Украины, а также событий российско-украинской войны.

Злоумышленнице избрали меру пресечения

Правоохранители начали досудебное расследование по уголовному производству по статье № 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов»).

Злоумышленнице уже сообщили о подозрении и судом избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное ей грозит до 10 лет лишения свободы.

К слову, Россия продолжает информационную войну, создавая все новые и новые фейки. В частности, страна-оккупант пытается обвинить наше государство в использовании фосфорных боеприпасов и якобы планировании наступления на Донбасс.