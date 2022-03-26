Зловмисниця агітувала за "відновлення СРСР"

Також агітаторка заперечувала легітимність проголошення незалежності колишніми республіками.

До теми Окупанти розганяють безглузді фейки про Одещину

Жінка адмініструвала канали в ютубі, профілі у фейсбуці та сторінки у ВКонтакте, де публікувала деструктивний контент.

Вона пропагандувала ідею "одного народу Росії-Руси", відновлення пам’ятників радянським катам та повернення до сталінської конституції 1936 року,

– повідомили в поліції.

Жінка з початку війни спілкувалася з росіянами

А 24 лютого в день початку повномасштабного нападу Росії на Україну фігурантка відправила фото ракетного обстрілу аеропорту Івано-Франківська абоненту з російським номером мобільного оператора.

З ним вона вела обговорення державності, незалежності та суверенітету України, а також подій російсько-української війни.

Зловмисниці обрали запобіжний захід

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею № 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів”).

Зловмисниці вже повідомили про підозру та судом обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

До слова, Росія продовжує інформаційну війну, створюючи все нові й нові фейки. Зокрема, країна-окупант намагається звинуватити нашу державу у використанні фосфорних боєприпасів та в нібито плануванні наступу на Донбас.