Отнесло течением: на Прикарпатье погиб 12-летний мальчик

В Косовском районе, что в Ивано-Франковской области, всю ночь искали мальчика, который поскользнулся на камнях и упал в реку. Утром спасатели подняли на берег тело.
Как сообщают спасатели, в субботу, 12 июня, около 21:00, получили сообщение о несчастном случае. В селе Тюдов Косовского района 12-летний мальчик упал в реку Черемош.
Смотрите еще Сидела на подоконнике: спасатели сняли с окна второго этажа 5-летнюю девочку
Мальчика искали всю ночь
Очевидцы рассказали: на реке отдыхали 3 детей. Один из них поскользнулся на камнях и упал в реку. Дальше школьника понесло вниз по течению.
На его поиски отправили 4 рабочих группы. Спасатели осмотрели местность, береговую линию и русло реки Черемош. Поскольку была уже ночь, для поиска на месте установили средства освещения.
Мальчика искали всю ночь, в надежде найти живым / Фото ГСЧС
Также спасатели провели обследование водного зеркала русла реки, обследовали места наиболее возможного углубления вниз по течению.
Мальчика унесло на 2 километра от места падения в реку / Фото ГСЧС
В 07:30 местные нашли тело ребенка возле правого берега реки в селе Тюдов. Мальчика унесло на расстояние ориентировочно 2 километра от места происшествия.
Спасатели подняли тело ребенка и передали работникам полиции.Обратите внимание! В больнице Запорожья умерла 9-летняя девочка из Бердянска. В конце мая ее штормом отнесло на 40 метров от берега и ребенок едва не утонул. Медики 2 недели боролись за ее жизнь, девочка находилась в состоянии клинической смерти