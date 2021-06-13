Отнесло течением: на Прикарпатье погиб 12-летний мальчик

В Косовском районе, что в Ивано-Франковской области, всю ночь искали мальчика, который поскользнулся на камнях и упал в реку. Утром спасатели подняли на берег тело.

Как сообщают спасатели, в субботу, 12 июня, около 21:00, получили сообщение о несчастном случае. В селе Тюдов Косовского района 12-летний мальчик упал в реку Черемош.

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Мальчика искали всю ночь

Очевидцы рассказали: на реке отдыхали 3 детей. Один из них поскользнулся на камнях и упал в реку. Дальше школьника понесло вниз по течению.

На его поиски отправили 4 рабочих группы. Спасатели осмотрели местность, береговую линию и русло реки Черемош. Поскольку была уже ночь, для поиска на месте установили средства освещения.



Мальчика искали всю ночь, в надежде найти живым / Фото ГСЧС

Также спасатели провели обследование водного зеркала русла реки, обследовали места наиболее возможного углубления вниз по течению.



Мальчика унесло на 2 километра от места падения в реку / Фото ГСЧС

В 07:30 местные нашли тело ребенка возле правого берега реки в селе Тюдов. Мальчика унесло на расстояние ориентировочно 2 километра от места происшествия.

Спасатели подняли тело ребенка и передали работникам полиции.