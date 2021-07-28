На Прикарпатье на дом упал легкомоторный самолет: 4 погибших
Источник:ГСЧС Украины
В Ивано-Франковской области разбился легкомоторный спортивный самолет. Он упал на жилой дом. Погибли 4 человека.
Трагедия произошла вблизи села Шепаровцы Коломыйского района. Самолет упал около 13:40 28 июля.
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Самолет упал на жилой дом
Воздушное судно задело частный жилой дом. Здание вспыхнуло. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям говорят, смертельное падение унесло жизни 4 человек. Все они находились в самолете.
К тушению огня привлекли 10 спасателей и 3 единицы техники. Уже через 20 минут с пламенем удалось справиться.
Смотрите видео с места события:
Ранее на Николаевщине разбился вертолет
Отметим, что на Николаевщине утром 17 июля разбился вертолет. Трагедия произошла возле села Зайве, погибли пилот и его помощник. После падения воздушное судно загорелось.