На Прикарпатье на дом упал легкомоторный самолет: 4 погибших

В Ивано-Франковской области разбился легкомоторный спортивный самолет. Он упал на жилой дом. Погибли 4 человека.

Трагедия произошла вблизи села Шепаровцы Коломыйского района. Самолет упал около 13:40 28 июля.

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Самолет упал на жилой дом

Воздушное судно задело частный жилой дом. Здание вспыхнуло. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям говорят, смертельное падение унесло жизни 4 человек. Все они находились в самолете.

К тушению огня привлекли 10 спасателей и 3 единицы техники. Уже через 20 минут с пламенем удалось справиться.

Самолет упал прямо на жилой дом / Фото ДСНС

Смотрите видео с места события:

Ранее на Николаевщине разбился вертолет

Отметим, что на Николаевщине утром 17 июля разбился вертолет. Трагедия произошла возле села Зайве, погибли пилот и его помощник. После падения воздушное судно загорелось.