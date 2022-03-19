На Прикарпатье возобновляют работу внешкольные учреждения образования

На Прикарпатье решили возобновить работу внешкольных учебных заведений. Форма обучения – дистанционная.

Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук.

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На Прикарпатье возобновляют работу внешкольные учебные заведения – дистанционно

Так, с 21 марта в Ивано-Франковской области возобновляют работу внешкольные учебные заведения.

Уже с понедельника, 21 марта, мы возобновляем в Ивано-Франковской области работу внешкольных учебных заведений,

– заявила Онищук.

Она добавила, что возобновление работы будет происходить в дистанционном режиме. Речь идет о тех кружках, которые можно проводить и посещать в онлайн-формате.

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