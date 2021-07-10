Все изделия – в единственном экземпляре: как житель Прикарпатья создает гуцульские украшения
Источник:Ukraїner
Мастер по художественной обработке металла Никола Андрусяк изготавливает традиционные для Карпатского региона украшения. В частности згарды, кресты, перстни и обручальные кольца.
Андрусяк создает их из латуни, меди и мельхиора по собственным эскизам, внедряя древние традиции в быт современников. Об этом пишет Ukraїner.
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По словам мастера, в своих работах он воплощает авторские идеи. То есть сам придумывает крестики, чепраги. Берет только схему как модель.
Источником вдохновения является традиционное гуцульское мосяжництво, но также и резьба по дереву, и вышивка. Я стараюсь шире смотреть,
– поделился Андрусяк.
Никола Андрусяк – художник из Печенежина, гуцульского поселка в Карпатах, неподалеку от Коломыи. Родился в творческой семье: его родители связаны с музыкальным и изобразительным искусствами. А прадед и дедушка из рода Семенюков были известными в регионе резчиками.
С чего начался творческий путь художника
Творческий путь художника начался с экспериментов: дома он нашел инструменты дедушек и старый австрийский лобзик, который и решил его художественную судьбу.
Житель Прикарпатья создает гуцульские украшения: смотрите видео
"У меня получалось благодаря этому лобзику, и ручной дрельке, и целой куче энтузиазма, и желанию что-то делать. Так начались первые работы. Когда уже у меня состоялся контакт с металлом, и я услышал, увидел, что оно отдает, что оно выходит, я сам для себя открыл, что я художник", – вспомнил Андрусяк.
У каждого украшения своя идея
Все изделия мастера – самобытные и уникальные, ведь создаются в единственном экземпляре. У каждого украшения своя идея, концепция и даже история, поскольку его изготовлению предшествует:
- сбор информации;
- создание эскизов и плана работы.
Сейчас Никола Андрусяк продвигает свой бренд NA jewellery в соцсетях. Среди его заказчиков немало известных творческих людей. Мастер хочет, чтобы украшения шли в мир, дарили радость другим или даже передавались по наследству, начиная семейные традиции. Никола называет их "вещами силы".
Никола Андрусяк создает уникальные украшения / Фото Кати Акварельной и Павла Пашка, Ukraїner
"Мне кажется, что когда люди уезжают за границу отсюда, у них есть какой-то такой комплекс неполноценности. Потому что брюки от одного бренда, "шузы" от другого бренда. А я хочу, чтобы украшения были украинскими. Ибо это самое драгоценное. И я хотел бы, чтобы мой бренд был одним из таких артмаркеров в мире. Такова моя цель", – заметил Андрусяк.Напомним! Ukraїner – волонтерский медиапроект, который в исследовательских экспедициях открывает настоящую, неожиданную, интересную и аутентичную Украину и презентует ее в мире.