Все изделия – в единственном экземпляре: как житель Прикарпатья создает гуцульские украшения

Мастер по художественной обработке металла Никола Андрусяк изготавливает традиционные для Карпатского региона украшения. В частности згарды, кресты, перстни и обручальные кольца.

Андрусяк создает их из латуни, меди и мельхиора по собственным эскизам, внедряя древние традиции в быт современников. Об этом пишет Ukraїner.

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По словам мастера, в своих работах он воплощает авторские идеи. То есть сам придумывает крестики, чепраги. Берет только схему как модель.

Источником вдохновения является традиционное гуцульское мосяжництво, но также и резьба по дереву, и вышивка. Я стараюсь шире смотреть,

– поделился Андрусяк.

Никола Андрусяк – художник из Печенежина, гуцульского поселка в Карпатах, неподалеку от Коломыи. Родился в творческой семье: его родители связаны с музыкальным и изобразительным искусствами. А прадед и дедушка из рода Семенюков были известными в регионе резчиками.

С чего начался творческий путь художника

Творческий путь художника начался с экспериментов: дома он нашел инструменты дедушек и старый австрийский лобзик, который и решил его художественную судьбу.

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