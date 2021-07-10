Андрусяк створює їх з латуні, міді та мельхіору за власними ескізами, впроваджуючи давні традиції в побут сучасників. Про це пише Ukraїner.

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За словами майстра, у своїх роботах він втілює авторські ідеї. Тобто сам придумує хрестики, чепраги. Бере тільки схему як модель.

Джерелом натхнення є традиційне гуцульське мосяжництво, але також і різьба по дереву, і вишивка. Я стараюся ширше дивитися,

– поділився Андрусяк.

Никола Андрусяк – митець з Печеніжина, гуцульського селища в Карпатах, неподалік від Коломиї. Народився у творчій сім'ї: його батьки пов’язані з музичним і образотворчим мистецтвами. А прадід та дідусь з роду Семенюків були знаними в регіоні різьбярами.

З чого розпочався творчий шлях митця

Творчий шлях митця розпочався з експериментів: вдома він віднайшов інструменти дідусів та старий австрійський лобзик, який і вирішив його художню долю.

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