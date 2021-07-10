Андрусяк створює їх з латуні, міді та мельхіору за власними ескізами, впроваджуючи давні традиції в побут сучасників. Про це пише Ukraїner.
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За словами майстра, у своїх роботах він втілює авторські ідеї. Тобто сам придумує хрестики, чепраги. Бере тільки схему як модель.
Джерелом натхнення є традиційне гуцульське мосяжництво, але також і різьба по дереву, і вишивка. Я стараюся ширше дивитися,
– поділився Андрусяк.
Никола Андрусяк – митець з Печеніжина, гуцульського селища в Карпатах, неподалік від Коломиї. Народився у творчій сім'ї: його батьки пов’язані з музичним і образотворчим мистецтвами. А прадід та дідусь з роду Семенюків були знаними в регіоні різьбярами.
З чого розпочався творчий шлях митця
Творчий шлях митця розпочався з експериментів: вдома він віднайшов інструменти дідусів та старий австрійський лобзик, який і вирішив його художню долю.
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"Мені виходило завдяки цьому лобзику, і ручній дрельці, і цілій купі ентузіазму, і бажанню щось робити. Так почалися перші роботи. Коли вже в мене відбувся контакт з металом, і я почув, побачив, що воно віддає, що воно виходить, я сам для себе відкрив, що я художник", – згадав Андрусяк.
Кожна прикраса має свою ідею
Усі вироби майстра – самобутні та унікальні, адже створюються в єдиному екземплярі. Кожна прикраса має свою ідею, концепцію та навіть історію, оскільки її виготовленню передує:
- збір інформації;
- створення ескізів і плану роботи.
Наразі Никола Андрусяк просуває свій бренд NA jewellery у соцмережах. Серед його замовників чимало відомих творчих людей. Майстер хоче, щоб прикраси йшли у світ, дарували радість іншим чи навіть передавалися у спадок, започатковуючи сімейні традиції. Никола називає їх "речами сили".
Никола Андрусяк створює унікальні прикраси / Фото Каті Акварельної та Павла Пашка, Ukraїner
"Мені здається, що коли люди їдуть за кордон звідси, в них є якийсь такий комплекс неповноцінності. Бо штани від одного бренду, "шузи" від іншого бренду. А я хочу, щоб прикраси були українськими. Бо то є найдорогоцінніше. І я хотів би, щоб мій бренд був одним із таких артмаркерів у світі. Така моя мета", – зауважив Андрусяк.