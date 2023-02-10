Приказ Путина никто не отменял, – политтехнолог об ударах по гражданским объектам Украины

Днем 10 февраля Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Кремль выбрасывает на это миллиарды долларов и продолжает тактику ударов по гражданской инфраструктуре, ведь приказ Владимира Путина никто не отменял.

Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он объяснил, что эту тактику раньше придумал не Суровикин, как все полагают, а сам Путин.

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По его словам, русский диктатор лично объявлял эту тактику Когда с бокалом шампанского в руке говорил, что они будут уничтожать украинскую инфраструктуру.

Это тактика не Суровикина, поэтому с его отстранением она не исчезла. Мне кажется, что россияне каждый раз думают, что "вот сейчас точно получится, ведь в прошлый раз не вышло из-за погоды, темноты, был шторм или еще что-то, а сейчас вот что-то получится",

– отметил Шейтельман.

Он отметил, что такую тактику можно наблюдать во всем, что делает Россия, в том числе и на фронте – "вот сейчас у нас не получилось, но мы пробим оборону ВСУ".

По его мнению, накануне Россия несколько изменили тактику – перед массированной атакой выпустили много снарядов из С-300, но снова не получилось. Однако у Воздушных Сил ВСУ тоже уже выработаны определенные алгоритмы.

"Вот сегодня попали в 4 электростанции, но в Киеве уже вернулись к обычным графикам, в Днепре тоже. За время войны украинская армия станет самой профессиональной, но и энергетики станут профессиональными и уникальными, потому что они разработали много вариантов на разные случаи", – считает политтехнолог.

Шейтельман отмечает, что россияне не перестают думать, что "на этот раз получится".

К тому же приказ Путина никто не отменял. Ведь для того чтобы прекратились массированные атаки, Путин должен сам сказать: "Все, мы теперь не бомбардируем инфраструктуру, а делаем что-то другое",

– заявил политтехнолог.

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Кроме того, как вспомнил Шейтельман, в этот день было неожиданное сообщение у российского агента Гиркина о том, что российские военные – идиоты, потому что ракетная поддержка нужна оккупантам на фронте, а они бьют по инфраструктуре, чтобы навести панику.

Политтехнолог считает, что украинцы – это этакая цель, мы отвлекаем ракеты от нашей армии, которые возвращают территории.

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