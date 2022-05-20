Приказывал убивать мирных жителей Киевщины: российскому командиру сообщили о подозрении

Прокуроры идентифицировали и объявили о подозрении российскому командиру. Он был одним из тех, кто отдал приказы и совершал цинические и жестокие зверства в Киевской области во время ее оккупации.

Приказывал убивать гражданских

Им оказался 30-летний старший лейтенант Василий Литвиненко. Он командир роты 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск Вооруженных сил РФ в составе 35 общевойсковой армии.

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В частности, он был "старшим" во время оккупации Липовки Бучанского района. По данным прокуроров, без разрешения захватчика жители села даже не могли выйти из дома, чтобы достать воду . Также он распоряжался оказанием медицинской помощи крестьянам и мог в этом отказать.

Как установило следствие, по приказу своего изверга-командира, подчиненные ему российские бойцы ранили безоружного мирного пожилого мужчину из автоматического оружия. Это произошло прямо на его дворе. Но и на этом они не остановились – позже кафиры расстреляли дом раненого ими дедушки из танка . Мужчина сгорел вместе с домом.

Прокуроры Киево-Святошинской окружной прокуратуры Киевской области обвиняют мужчину в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с убийством. Ему уже заочно объявили о подозрении.

Кроме того, сейчас украинские правоохранители устанавливают причастность Литвиненко к ранению еще двух мирных жительниц Липовки и разрушению 18 жилых домов. Также устанавливают личности соучастников его преступлений.

Российский командир Василий Литвиненко, приказывавший убивать людей на Киевщине / Фото из фейсбука Ирины Венедиктовой

Можно помочь следствию

Прокуроры просят тех, кто узнал этого мужчину и имеет любую информацию о его преступных действиях, совершенных на нашей земле, сообщить об этом. Для этого нужно написать на единственный доказательный хаб Офиса Генерального прокурора по ссылке или позвонить в Киевскую областную прокуратуру по номерам:

097 053 04 65,

097 838 31 87,

050 107 66 75.

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