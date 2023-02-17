Детали забавного инцидента рассказали в администрации тюрьмы. Известно, что заключенный надел шерстяной кожух, чтобы правоохранители точно ничего не подозревали.
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Мимо по траве в лохматом наряде: что известно о креативной попытке побега
Осужденный за убийство Хосе Луис Каллисая Диас, известный по прозвищу Эль Арана, пытался скрыться с места лишения свободы, где он отбывал наказание. Мужчина решил, что хорошей идеей будет вывернуть свой шерстяной кожух и притвориться овцой.
Осужденный в Боливии притворился овцой, чтобы убежать / Кадры Rosario3
Хосе перелез через стену ограды тюрьмы и пополз по траве, ожидая, что надзиратели ничего не заподозрят. Авантюрист надеялся, что ему поможет тьма.
Однако план заключенного провалился, правоохранители заметили выдавшего себя за овцу мужчину и отправили его обратно в камеру. В администрации тюремного заведения отметили, что проведут "дисциплинарные мероприятия" в отношении беглого горе.
В сети обнародовали фотографии курьезного побега / Кадры Rosario3
Обратите внимание Мужчине, пытавшемуся украсть граффити Бэнкси, грозит тюрьма
Боевики ИГИЛ сбежали из тюрьмы в Сирии, воспользовавшись землетрясением
- Утром 6 февраля в Турции и Сирии произошла большая трагедия – мощные подземные толчки всколыхнули страны и повлекли за собой массовые разрушения и гибели. Воспользовавшись ситуацией, на северо-западе Сирии заключенные подняли бунт.
- Город Раджо, где содержались заключенные, пострадал. Боевики использовали хаос в свою пользу и взяли под свой контроль часть местной тюрьмы.
- Впоследствии по меньшей мере 20 участников террористической организации ИГИЛ скрылись. Где они находятся сейчас – неизвестно.