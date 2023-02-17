Деталі кумедного інциденту розповіли в адміністрації в'язниці. Відомо, що в'язень одягнув вовняний кожух, щоб правоохоронці точно нічого не запідозрили.

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Повз по траві у кудлатому вбранні: що відомо про креативну спробу втечі

Засуджений за вбивство Хосе Луїс Каллісая Діас, відомий під прізвиськом Ель Арана, намагався утекти з місця позбавлення волі, де він відбував покарання. Чоловік вирішив, що хорошою ідеєю буде вивернути свій вовняний кожух і прикинутися вівцею.



Засуджений у Болівії прикинувся вівцею, аби втекти / Кадри Rosario3

Хосе переліз через стіну огорожі в'язниці й поповз по траві, очікуючи, що наглядачі нічого не запідозрять. Авантюрист сподівався, що йому допоможе темінь.

Однак план в'язня провалився, правоохоронці помітили чоловіка, що видав себе за вівцю, і відправили його назад у камеру. В адміністрації тюремного закладу зазначили, що проведуть "дисциплінарні заходи" щодо горе-утікача.



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