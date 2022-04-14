"Прикормленная" Москвой верхушка УПЦ не отречется от Кирилла: еще больше приходов перейдет в ПЦУ

УПЦ Московского патриархата пытается всячески отбелить себя. Но ее тесные связи с московским патриархом Кириллом станут причиной массового перехода прихожан в ПЦУ.

Так, верхушка украинской православной церкви старается всячески молчать о войне. А вот ее начальник – патриарх Кирилл Гундяев – наоборот, призывает к геноциду украинцев. И именно нежелание отречься от последнего может повлиять на то, что все больше приходов перейдет к ПЦУ.

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УПЦ требует трибунала над Кириллом

В УПЦ ощутим раскол. Пока высшее руководство не готово признавать войну России против Украины, большинство священнослужителей осуждают такую позицию. Поэтому они и требуют трибунала над Кириллом.

В России бунты священнослужителей уже назвали спецоперацией СБУ. Она, мол, направлена окончательно расколоть Русскую православную церковь. И не просто так, а чтобы завладеть ее имуществом. Более того, некоторые настоятели называют происходящее "информационной войной".

Это не религиозная проблема, а политическое противостояние... Поэтому поздравляю священнослужителей, которые взяли в руки пистолеты, автоматы, так сказать, и записались в информационные войска СБУ или НАТО,

– заявил настоятель храма Владимир Вигилянский.

Поэтому отсутствие трибунала над Кириллом может стать причиной массового покидания Московского патриархата в пользу Украинской поместной церкви. Поэтому, по сути, каким бы ни было решение РПЦ, раскол все равно произойдет.

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