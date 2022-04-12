Прикрутят "краник", – Огрызко предположил, как Евросоюз остановит Орбана

Венгерская верхушка уже давно куплена Владимиром Путиным, и это не вызывает сомнений – здесь говорится о политической и обычной коррупции. Именно поэтому власти Венгрии продолжают подыгрывать России.

Об этом в эфире 24 канала сообщил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Он отметил, что за россиян выступают не столько венгры, сколько слой венгерского политикума.

Актуально Орбану это будет дорого стоить, – экс-министр об отношении венгерского премьера к войне

Вызов демократическим странам

По словам экс-министра, венгры снова проголосовали за пророссийского Виктора Орбана не потому, что против Украины. По его мнению, Орбан просто умело играет на национальных чувствах своих граждан.

Впрочем, почему венгры потакают фактически шовинистической политике – это вопрос на который нужно искать ответ не только с украинской стороны, но и со стороны Европейского Союза. Как отметил Огрызко, такая Венгрия на самом деле вызов для демократических стран.

Действенный механизм воздействия

Евросоюз далеко не в восторге от того, что сегодня делает Венгрия. Думаю, что Брюссель очень быстро найдет действенный механизм влияния, когда просто прикрутит финансовый "краник", из которого она ежегодно получает колоссальные средства для своего развития,

– заявил Огрызко.

Экс-министр также отметил, что когда деньги прекратят поступать в Венгрию – предположительно, у Орбана наступит "просветление".

Обратите внимание – Москва хочет столкнуть Украину и Венгрию: смотрите видео